Colombia aclara sobre la presencia de que Juan Guaidó

El Ministerio de Exteriores de Colombia informó que el dirigente venezolano Juan Guaidó no es invitado a la conferencia sobre el proceso político venezolano, «por lo cual no se cuenta con su asistencia». Más temprano, Guaidó informó sobre su llegada a ese país y aseguró que solicitará reuniones con las delegaciones extranjeras que asistan al encuentro convocado por el presidente colombiano, Gustavo Petro. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que el dirigente opositor Juan Guaidó no participará en la cumbre internacional en la que se abordará la situación política venezolana. El anuncio se realizó este 24 de abril a través de la página web de la Cancillería. «El canciller Álvaro Leyva Durán no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó, por lo cual no se cuenta con su asistencia a la Conferencia», enfatizó el Ministerio de Exteriores. Aclaró que en la conferencia, que se realizará el 25 de abril, solo participarán los países invitados a este diálogo. En la conferencia participarán los representantes de Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, el Reino de Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y Granadinas, Sudáfrica, Turquía y el Alto Representante de la Unión Europea. Además de participar en la cumbre sobre la situación venezolana, se espera que el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, discuta con Colombia varios temas para «afianzar las relaciones bilaterales», entre ellos sobre medio ambiente y paz. También se espera que aborde con Bogotá los preparativos de la cumbre de la Unión Europea con la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac).



