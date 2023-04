Colombia: Guaidó podría ser deportado porque entró de forma inapropiada

Luego del comunicado que emitió Juan Guaidó en el que aseguró tener la intención de particiár en la cumbre sobre Venezuela que se realizará en Colombia, el canciller de este país, Álvaro Leyva, reiteró que el expresidente de la Asamblea Nacional de 2015 no está invitado a esa reunión y que podría correr «riesgos» tras su inexplicada entrada al país neogranadino.

“No se sabe dónde está Guaidó. No es que quiera participar, no está invitado. Trascendió que yo lo había invitado, yo no lo conozco, no he tenido contacto con él. Si no aparece, corre riesgos, porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes. Podría ser deportado”, dijo Leyva al salir del debate de moción de censura, el cual fue negado.

Respecto a la metodología de la cumbre que se hará en Bogotá, en el Palacio de San Carlos, explicó que 20 países están invitados. “El presidente Petro hará un pronunciamiento público. Después se entra a una sesión reflejada y después habrá un pronunciamiento que refleje lo de todo el día”.