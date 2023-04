Grabaron a un pastor evangélico agrediendo físicamente a su esposa en La Guaira

Edgar Machado, pastor de una iglesia en Caraballeda, agredió físicamente a su esposa, Mabel Chalu, luego de que ambos discutieran fuertemente. En un video que hicieron llegar al Diario La Verdad, se observa a Machado propinándole una cachetada a la mujer.

por La Verdad de Vargas

Según la información brindada por los familiares de la víctima, Machado ya ha agredido de manera física y verbal, en varias ocasiones, a Mabel y a sus hijas.

Se conoció que el sujeto mantiene amenazada a la víctima, razón por la cual no ha puesto la denuncia formal ante las autoridades. “Mabel no se atreve a denunciarlo, lo niega todo siempre, pero ese señor no es una persona que tenga su corazón en Dios”.

El llamado es a los organismos policiales y al Ministerio Público para que atiendan la situación lo antes posible y aprehendan al agresor.