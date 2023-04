Horóscopo del 24 de abril 2023 de Mhoni Vidente

Inicia tu semana con muy buena energía gracias a las predicciones de Mhoni Vidente, la astróloga te comparte qué es lo que le depara a tu horóscopo este lunes 24 de abril. Los astros se alinean a favor de cada signo del zodiaco para guiarlos en los aspectos más importante de la vida; consulta que te tiene preparado el universo en cuanto a la salud, dinero y amor.

ARIES

En el amor se deben hacer algunos sacrificios los cuales eran muy bien vistos por el ser amado, esto tiene que ver con algunos presentes que has tenido últimamente con tu pareja actual. Ten más cuidado a la hora de llevar tu contabilidad personal pues has tenido gastos que resultan ser innecesarios y lo único que hacen es desestabilizarte financieramente.

TAURO

Una forma en la cual puedes hacer que las cosas sucedan en tu vida es la visualización, hacer este ejercicio día a día te puede ayudar a forjar el futuro que tanto deseas en el que el éxito es una de tus principales motivaciones. Uno de tus hábitos que debes hacer es ser una persona más puntual pues esto te ayudará a dar una buena imagen sobre todo a nivel profesional.

GÉMINIS

Es importante siempre respetar los acuerdos cuando se está en una relación, de esta forma se pueden evitar varios conflictos, pero lo mejor es que una oportunidad para que las cosas entre ambas partes de este romance se sientan en confianza. La coherencia en cuanto al tema de tu salud es algo en lo que debes poner mucha atención.

CÁNCER

En terrenos de lo profesional la constancia será una de las cosas en las que te deberás enfocar esta semana, cuando se trata de alcanzar el éxito debes poner siempre lo mejor de ti para que puedas lograr lo que te propongas. El descanso te servirá mucho para tener energía a lo largo del día que es lo que necesitas para llevar a cabo tus actividades diarias.

LEO

En el trabajo debes estar atento pues comenzarán a circular rumores que no son más que habladurías, no hagas caso de lo que se diga de ti pues tu sabes quien eres y qué es lo que haces; hacer caso lo único que hará es que te llenes de energía negativa. Un hobbie que te puede ayudar a liberar la tensión es escuchar música, o realizar alguna actividades como el baile que te permita despejar tu mente.

VIRGO

Hay una persona en tu equipo de trabajo que puede ser muy dual contigo, aunque no lo creas esta persona no te ve como una alguien agradable, sin embargo, dentro del equipo de trabajo reconoce que eres una persona muy valiosa en el tema de los profesional. Los astros te recomiendan que sólo mantengas una relación cordial y te limites a contarle tus planes y secretos.

LIBRA

La armonía entre cuerpo y mente aunque no lo creas parece una tarea bastante compleja la cual debe seguir trabajando día a día como para lograrlo debes enfocarte en los tres ejes muy importantes para gozar de un buen nivel de bienestar, estos son la meditación, alimentación y ejercicio. Al tener estables estos tres cimientos tu vida dará un giro en el que te sentirás mucho mejor.

ESCORPIO

Con tu pareja hay algo que debes evitar hacer y es dejar en visto sus mensajes e ignorar sus llamadas, con esto lo único que puede provocar es que se creen algunos conflictos entre ustedes dos y se abra una brecha muy grande que con el paso del tiempo resultará muy difícil de cerrar. Un proyecto siempre debe hacerse con sinceridad y transparencia para que se consolide de la mejor manera.

SAGITARIO

Debido a las tendencias que habrá este día los astros te recomiendan que cuides mucho de tu presión arterial ya que podrías sufrir hoy un cambio en tus niveles de sangre, esto se debe a que la Luna estará en su punto más alto lo cual puede llegar a intensificar el flujo normal en tu cuerpo.

CAPRICORNIO

Al estar el Mercurio retrógrado una de las cosas que debes poner en práctica es la determinación por recuperar ese dinero que habías dado por perdido, esto tiene que ver con aquellas personas a las que les has prestado y no te han regresado esta entrada monetaria que necesitas actualmente; esto te abrirá los ojos y te hará darte cuenta que hay veces en las que no debes confiar en la gente del todo.

ACUARIO

Hay veces en las que tú eres la única persona que tiene la respuesta a ciertas preguntas que has planteado a los demás; esto te dará la fuerza necesaria para emprender el camino en el cual deberás poner mucha disciplina. En el amor debes aprender a ser muy tolerante ya que se presentarán algunas situaciones en las que la atención será necesaria.

PISCIS

Con tu pareja actual estás pasando por una situación la cual les ha causado mucha controversia y pareciera que esta no tiene fin, los astros te recomiendan que sedas pues es la única forma en la que podrán evitar discusiones a futuro. En terrenos de lo profesional llegará una persona a plantearte una colaboración la cual te llenará de entusiasmo y emoción.