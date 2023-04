Momento en que Spencer Strider pierde no hitter en el octavo

El joven Spencer Strider estuvo cerca de cumplir uno de los sueños de todo lanzador, lanzar un juego sin hits en el beisbol de Grandes Ligas, pero ahí estaba el dominicano Jean Segura para impedírselo.

Mediante el primer juego de la serie entre los Bravos de Atlanta vs Marlins de Miami, el abridor Spencer Strider llevaba siete entradas en blanco sin permitir hits ni otorgar bases por bolas, pero cuando ya sumaba un out en la octava entrada, todo se fue abajo.

Con el conteo en 0-2 a ley de un strike para el ponche y Strider acercarse a tan solo cuatro outs de su meta, Jean Segura recogió con su bate un slider a 95 millas casi en el suelo y la depositó de hit en el jardin izquierdo ante las manos del boricua Eddie Rosario.

El batazo de Jean Segura tuvo una velocidad de 75 millas por horas, no fue el mejor de los contactos, pero sí suficiente para evitar la humillación a los Marlins de Miami y terminar con las ilusiones de Spencer Strider, los Bravos de Atlanta y los fanáticos del beisbol.

Video:

This is how Spencer Strider lost his no-hit bid in the 8th inning.@Braves fans give the star right-hander a standing ovation for the effort 👏 pic.twitter.com/aIz0G7fCOz

— Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) April 25, 2023