Germán Márquez tiene fecha para regresar a la acción con los Rockies

El lanzador venezolano Germán Márquez tiene fecha para marcar su regreso a las Grandes Ligas – MLB esta temporada 2023 con los Colorado Rockies.



Germán Márquez salió lesionado el pasado 10 de abril cuando los Colorado Rockies se enfrentaban a los San Luis Cardinals, esto luego de sufrir una dolencia en el antebrazo izquierdo, misma que lo ha mantenido alejado par de semanas de la lomita en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB. Sin embargo, el venezolano está listo para volver a comandar a la rotación de esta organización.

Según Thomas Harding, Márquez se sintió bien después de su sesión del domingo y está en línea para regresar de una inflamación en el antebrazo derecho. El derecho de los Rockies comenzará el miércoles por la tarde contra los Cleveland Guardians, siendo esa su cuarta apertura de la temporada 2023 de MLB.

