MCVM (Bogotá) COMUNICADO a la opinión pública internacional

COMUNICADO COMO EXIGENCIA PARA EL REESTABLECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA

«El Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo” (MCVM), Capitulo Colombia, es consciente de la compleja crisis política, económica, social,humanitaria e institucional que actualmente atraviesa Venezuela, la cual requiereresuelta participación de todos los sectores del país, a través de la activa inclusión en procesosdeliberativos y electorales, dirigidos al restablecimiento de la Democracia, y por consiguiente a la restauración del estado de derecho ysistema de libertades fundamentales del hombre.

La grave crisis que atraviesa el país tiene su origen en el manejo errado de las políticas públicas y en la corrupción en la cual han participado en forma despiadada, usufructuando los recursos del Estado venezolano, funcionarios y personas cercanas al régimen, en forma indolente y despiadada, sin importarle que los ingentes recursos económicos mal habidos, pudieron ser utilizados para el mejoramiento de los servicios públicos, en la atención eficiente, satisfactorias y oportunas de las demandas públicas reclamadas y en beneficio de la población en general.

Asimismo, el MCVM,considera que las sanciones impuestas a funcionarios y personas vinculadas al régimen, involucradas en la comisión de crímenes internacionales y en actos de corrupción que han generado la mayor crisis económica del país, en su historia, son legales y legítimas, por consiguiente, deben mantenerse mientras la situación caótica persista en Venezuela, y no se constate un avance hacia la restauración del orden democrático infringido;

El eventual levantamiento de lassanciones impuestas desde el exterior, deberá estar precedido de un compromiso serio y formal del régimenque permita y no interfiera, en la celebración de elecciones libres y auténticas, incluyendo preliminarmente, el respeto a la convocatoria de elecciones Primarias, como un proceso interno, estructurado para lograr la nominación del candidato(a)respetando, sin limitación, ni discriminación alguna, los derechos humanos de todos los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos políticos consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en específicos en los artículos 21, 22,62, 63, 64, entre otros.

Los poderes públicos del estado, incluyendo al órgano rector de las elecciones, denominado: Consejo Nacional Electoral(CNE), tienen el deber constitucional de respetar, el derecho que tienen todos los venezolanos electores, de escoger mediante procesos internos, sus representantes ante comicios electorales, por medio de elecciones Primarias a celebrarse en el mes de Octubre de 2023 incluyendo a los venezolanos de la diáspora, la cual suma mas de 7,2 millones de personas, de los cuales un 60% están en edad de votar.

En extensión el CNE, tiene el rector deber de no obstaculizar, a la vez, está llamado a aceptar y facilitar, que todos los ciudadanos venezolanos que se encuentran residenciados en otros paísespuedan participar en igual condiciones a los connacionales que se encuentran en Venezuela, en el proceso de la elecciones de las Primarias que organiza la oposición venezolana.

En ese orden de ideas, y en asociación con la celebración de la Cumbre en Bogotá que comienza el 25 de abril , amerita observar con aguda cautela, la evidente contradicción presentada por el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien por un lado, expone que presentará ante los20 Cancilleres de los diferentes Gobiernos invitados, su propuesta de encontrar caminos de solución a la polarización venezolana;asimismo,reclamará el levantamiento de las sanciones norteamericanas impuesta al país, mientras que en otro ángulo, declara en las Naciones Unidas, que el “país Bolivariano, necesita más democracia”, si resalta ante ese organismo internacional, que Venezuela, adolece de democracia, como va a pretender, que tiene los fundamentos legítimos para solicitar cero sanciones;en ese sentido, aumenta las validas reservas acerca laverdadera intención del mandatario colombiano con Venezuela, quien al reunirse en la Casa Blanca, con su homólogo, Joe Biden, excluyó de la Declaración Bilateral suscrita, la cual trata principios generales y compromisos adquiridos por ambos mandatarios, hacer alguna referenciaa la Cumbre en Bogotá, tampoco al tema de las sanciones.

En virtud, de los acontecimientos descritos, declaraciones presidenciales emitidas, de la visita aNicolás Maduro, del Canciller Colombiano, Leyva Duran y de la actuación del Embajador en Caracas, Armando Benedetti, quien en apoyo al mandatario venezolano, afirma irresponsablemente que el colapso económico, social e institucional que vive el modelo bolivariano, se solucionaran con la eliminación de las sanciones.

El MCVM, se suma a la desconfianza de los venezolanos, generada por el fracaso de las múltiples negociaciones anteriores, atendida porrepresentantes de la oposición, actuando siempre con responsabilidad y de buena fe. Sin embargo, no ha sido así con la representación del régimen que no ha honrado los compromisos asumidos y en reiteradas ocasiones ha optado por retirase de la mesa de negociaciones bajo cualquier pretexto, demostrando intransigentemente,que no existe la verdadera voluntad política de aceptar el cambio democrático.

La comunidad venezolana, y los factores democráticos, desean alertar a la comunidad nacional e internacional, que, de actuarsebajo el marco de alianzas ideológicas, y en concertado apoyo alrégimen de Maduro,la Cumbre de Bogotá, será un asonado fracaso, igual que lo fueron las negociaciones en México, Noruega, Santo Domingo, Barbados, Vaticano, y tantos otros encuentros.

ElMCVM, Capitulo Colombia, exhorta a la Administración Biden, mantengansu respaldo a la democracia venezolana, y reafirmelo pronunciado por el funcionario norteamericano, Juan González, director para Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional, quien señaló,que para poderavanzar en el levantamiento de las sanciones,el Gobierno de Maduro, deberá cumplir los compromisos siguiente:

1.- Fijar el calendario electoral;

2.- Validación de todos los partidos políticos;

3.- Registro de votantes

4.-invitacion de Comisión de Observación Electoral respetable como la Unión Europea

Y podríamos agregar como condición de buena fé de parte del régimen:

1.- La liberación de todos los presos políticos,

2.- El cese de la persecución y de la represión,

3.- Respeto pleno de todos los derechos de los ciudadanos, a la celebración de elecciones libres y auténticas dentro y fuera del país.

Los países amigos de Venezueladeben ayudar a que se restablezca el Estado de Derecho, la Justicia Social, el fin de las violaciones de derechos humanos, de la corrupción, del narcotráfico y del apoyo a los extremistas y la celebración de elecciones libres. Ese es el reto de Petro y de los que asistan a la Cumbre de Bogotá, con lo cual se frenara la salida de más de siete millones de venezolanos que escapan del caos.

Firman;

Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo, Capitulo Colombia