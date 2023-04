Wander Franco hizo jugada de espalda sin usar su guante

El campocorto Wander Franco hizo la jugada más espectacular y loca para un infielder en lo que va de la temporada 2023, una que probablemente quede plasmada en la historia de jugadas más icónicas en la historia de las Grandes Ligas.

Mediante la serie de los Tampa Bay Rays vs Astros de Houston, Franco no dejo de perseguir en ningún momento un elevado en zona foul cortesía de Martin Maldonado, y aunque se complicó de espalda al terreno, logró hacer la atrapada sin la necesidad de usar su guante.

Wander Franco uso su mano derecha en la cual no tiene absolutamente nada para evitar el impacto de una línea, elevado o atrapada, aun asi, tuvo que recurrir a ella como último recurso para quedarse con la bola aun estando en movimiento sobre su pierna izquierda.

Video:

You cannot be serious, Wander Franco. pic.twitter.com/CXVUcTFTW1

— Jeff Passan (@JeffPassan) April 25, 2023