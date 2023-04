Cardinals bajan a Ligas Menores al cotizado prospecto Jordan Walker

El equipo de los St. Louis Cardinals anunció un movimiento en el roster, donde resalta que el super-prospecto Jordan Walker fue bajado de MLB a Ligas Menores.

Jordan Walker, quien empezó la temporada realmente en llamas con los St. Louis Cardinals en las Grandes Ligas – MLB, sorpresivamente fue bajado a las Ligas Menores por parte del equipo para continuar la temporada 2023. El joven de 20 años tuvo un comienzo prometedor en el mejor béisbol del mundo, pero ahora deberá esperar un nuevo llamado.

Este miércoles, previo al juego ante los San Francisco Giants, los Cardinals han enviado a Walker a Triple-A Memphis, ya que el utility Taylor Motter firmó un contrato de Grandes Ligas después de borrar las exenciones. El jardinero novato solo jugó 20 encuentros en la temporada 2023 de MLB.

INF Taylor Motter cleared waivers and has been signed to a Major League free agent contract. pic.twitter.com/5BggQMZA1J

OF Jordan Walker has been optioned to Memphis (AAA).

The Cardinals have optioned Jordan Walker to Triple-A Memphis. Taylor Motter has signed a Major League free agent contract after clearing waivers and will join the team in San Francisco.

— Mark Feinsand (@Feinsand) April 26, 2023