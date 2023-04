El hijo vendió todas las propiedades y objetos de su padre mientras estaba en coma

Un hombre vendió las propiedades y objetos de valor de su padre mientras este se encontraba en coma.

Ante lo sucedido, la víctima, identificado como Alquiles, solicitó al fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, que lo ayudara con su caso.

«Doctor Tarek William Saab, vivo en Ciudad Bolívar (estado Bolívar), solicitó me ayude, mi hijo vendió mi casa, carro, muebles, camas, equipos electrodomésticos, enseres y mi ropa, me dejó en la calle, sin nada, lo hizo cuando me dió un ACV. La denuncia está en la Fiscalía Primera de Ciudad Bolívar MP-248067 y no he recibido respuesta», pidió el afectado.

Saab informó que el Ministerio Público designó a un fiscal para «investigar, sancionar y resolver la petición del abuelo Aquiles».