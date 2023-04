¡Entérate aqui! Cómo encontrar y usar los cupones de Shein en mi móvil | Si quieres ahorrar en tus compras de Shein, los cupones de descuento te ayudarán a que puedas comprar ropa, complementos y otros productos por muchísimo menos dinero.

Esto es así tanto si acabas de instalar la app como si llevas mucho tiempo usándola.

Puedes recurrir a ellos en cualquier momento. Solo tienes que saber dónde encontrarlos y cómo usarlos en tus compras.

Por eso, te comentamos cómo puedes hacerlo fácilmente y en segundos.

En primer lugar, la propia aplicación cuenta con ofertas y descuentos constantes, por lo que no te olvides de recogerlos y aprovecharlos en tus compras.

Puede que cuando la instales te aparezca alguno para tu primera compra.

Solo tienes que dar a recogerlos para que puedas utilizarlos cuando quieras.

Antes de eso, consulta qué descuento te ofrece, en qué productos y el plazo para utilizarlos.

Solo por registrarte en la app desde tu móvil, puedes recibir descuentos y puntos. Además, encontrarás constantemente nuevas ofertas y cupones.

¿Quieres saber cómo usarlos y encontrar más?

Cómo usar los cupones

Una vez que has encontrado los cupones en Internet o que te los han dado en la plataforma, aprovecharte de ellos es mucho más fácil que nunca.

Eso sí, si tienes más de uno analiza cuál te conviene más antes de completar tu compra para ahorrar mucho más dinero.

Lo primero que tienes que hacer tras descargar la app es identificarte o registrarte en el servicio y mirar si tienes algún descuento disponible.

En primer lugar, para consultar los cupones que tienes disponibles, lo único que tienes que hacer es entrar en la aplicación e ir al apartado de tu cuenta presionando sobre la parte inferior de la pantalla donde ves la silueta de una persona y pone Yo.

Se abrirá una página en donde verás, arriba de todo, los cupones que tienes. Si presionas en esta sección, te aparecerán todos para que puedas consultar cuáles son y sus condiciones.

Cómo ahorrar en tus compras usándolos

Para poder aprovecharte de los cupones, busca los productos que te interesan y añádelos al carrito.

Puedes encontrarlos en el menú de la página, los buscadores, las ventas flash o donde quieras. Cuando hayas completado tu compra, irás al carrito que encontrarás en la parte superior derecha de la página.

Cuando lo hayas hecho, tendrás que indicar la dirección de envío y tu número de teléfono.

Una vez que lo hayas introducido, aparecerán los datos de tu pedido y tendrás que indicar la forma de pago y el envío que te interese.

Si sigues bajando en la página, te aparecerá una sección llamada Aplicar cupón. Si tienes ya alguno en tu cuenta, se habilitará automáticamente.

Si quieres cambiarlo porque te interesa más usar otro presionarás en ese apartado y escribirás el cupón de descuento o seleccionarás el que tienes entre los disponibles en función del que quieras utilizar.

Le das a aplicar y confirmar.

Comprobarás cómo cambia el precio de tu pedido y cuando veas que todo está bien procederás al pago.

Como puedes ver, aún puedes ahorrar mucho más en Shein más allá de sus buenos precios gracias a los cupones. Lo único que tienes que hacer es encontrarlos y utilizar los que más te convienen.

Eso sí, recuerda que solo puedes usar un solo cupón en cada compra.

Cómo encontrar más cupones

Aunque en la propia aplicación te darán muchos cupones de descuento con frecuencia, si ves que no te aparece ninguno o buscas algo mejor, puedes consultar en Internet.

Solo tienes que buscar ‘cupones Shein’ y comprobar en las diferentes páginas. Elige los que más te interesan y pruébalos.

Antes de nada, comprueba cuáles son sus condiciones, como si requieren una compra mínima y de cuánto es.

Hay que tener en cuenta que habrá páginas que no son de confianza, cupones que pueden estar vencidos o no funcionan o que no cumples los requisitos en algunos de ellos.

En todo caso, es interesante que hagas esta comprobación porque puedes ahorrar mucho en tus compras usándolos. Cópialos y prueba en la sección Añadir cupones para ver si funcionan.

