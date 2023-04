Gerardo Blyde: Mi absoluta solidaridad con Juan Guaidó

Tras la Cumbre Internacional sobre Venezuela organizada por Colombia; Gerardo Blyde, abogado y jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) se solidarizó con el líder político del partido Voluntad Popular (VP), Juan Guaidó luego de haber sido expulsado de Colombia por haber entrado de forma de irregular.

En el programa radial de Éxitos con el periodista Román Lozinski, el jefe de la PUD se disculpó por no haber comenzado la entrevista manifestando su solidaridad con Juan Guaidó.

«Mi absoluta solidaridad y no estoy hablando no solo en nombre propio, sino de toda la delegación de la Plataforma Unitaria, mi absoluta solidaridad con Juan Guaidó, como perseguido político, igual con cualquiera que pudiera estar en su condición en el país o fuera de él».

Blyde expresó que están tratando en el proceso de negociación que las persecuciones cesen, «de que eso no exista en Venezuela y por eso precisamente mal podríamos ninguno nosotros los negociadores no expresar nuestra solidaridad».

Asimismo, dijo que cada persona tiene derecho a decidir su suerte para protegerse él y su familia, «si él decidió exilarse y las condiciones conforme a expresado eran de inminente captura, tiene absoluto derecho y eso es algo que está avalado en el Derecho Internacional en cualquier circunstancia»

Por otra parte, agradeció a los Estados Unidos haber acogido a Guaidó y haberle brindado protección en todo el traslado y agregó que su postura sería igual con cualquier otra persona que estuviese pasando por la misma situación que el líder de VP, «que pudiera sentir amenazada su seguridad, su vida, su libertad, porque nadie tiene derecho apresar a otro por lo que piense».

En cuanto a los que son hoy candidatos a la elección primaria de la oposición Blyde comentó que le parece muy importante que se hayan solidarizado en este momento «porque no sabemos el momento en que cualquiera pueda caer».

Por último, habló que para poder llegar a unas elecciones libres y transparentes en el país los políticos opositores deben estar de acuerdo en que la herramienta para lograrlo es la negociación.

«Puede que no estén de acuerdo como negociamos ni el mecanismo que se implementó yo respeto todas las opiniones, lo que creo que no debe hacerse es desmerecer, hay necesidad de negociar en Venezuela con un planteamiento de fondo, negociar para poder producir la salida, porque otro tipo de salida no va a ser exitosa, y ni siquiera está planteada ni en la comunidad internacional, ni en el interior del país, ni en el ánimo del venezolano que está luchando por sobrevivir»., dijo Blyde.