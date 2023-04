un documental que propone rescatar el jazz

El proyecto creado por José Ernesto Martínez, Aimeth Landaeta y Andrés Briceño busca recuperar la memoria musical del movimiento, además de incentivar a las nuevas generaciones de artistas. Por ello organizaron también una serie de conciertos para trascender de la pantalla y proyectar un nuevo circuito de jazz en la ciudad

La iluminación del Juan Sebastián Bar es tenue, pero con una calidez que se realza en su techo de madera y paredes de ladrillo. Una cabina telefónica en su entrada y un viejo piano en medio de la sala dan indicios de las cuatro décadas que tiene apostado en el sector El Rosal del municipio Chacao, en Miranda. De pronto un repiqueteo de baquetas sobre el platillo de la batería le abre paso una explosión de trompetas.

“El templo del jazz” ha sido un lugar de culto para un nicho muy específico de melómanos. Sobre todo en una ciudad tradicionalmente conocida por su afición por la salsa, rock y la música urbana. Artistas como Aldemaro Romero, Alfredo Sadel, Billo Frómeta estuvieron sobre el escenario sobre el que ahora toma el micrófono la actriz y cantante Aimeth Landaeta. Con un vestido rojo, entona la canción “Fly Me to the Moon”

Todo forma parte de un performance especial para promocionar el documental Caracas Jazz, que actualmente se encuentra en fase de producción. Es el primer proyecto dirigido por Juan Ernesto Martínez, quien cuenta con una larga experiencia como productor ejecutivo en cintas como La casa del fin de los tiempos (2013), Km 72 (2015) y Dirección opuesta (2020), entre otros.

Junto a Landaeta, concibieron la idea de crear un documental que cuente la historia del movimiento de jazz en Venezuela desde su llegada en los años veinte, traído por trabajadores petroleros estadounidenses, y su impacto en la escena nocturna y cultural caraqueña. Para ello se asociaron con el reconocido percusionista Andrés Briceño, quien funge como director musical.

“Lo que ven acá es una historia que no ha sido escrita, sino que muchos historiadores la dicen oralmente. Tratamos de sacar de ese baúl, del corazón de muchos músicos, y recordad a otros que pasaron por aquí”, señaló Briceño durante una rueda de prensa el 20 de abril, en Juan Sebastián Bar.

Del escenario a la pantalla

Foto: Jordan Flores

Martínez estima que Caracas Jazz se estrene a comienzos de 2024. Ya cuenta con el apoyo del Circuito Gran Cine para su distribución. Sin embargo, todavía continúa el rodaje de varias escenas que buscan convertirlo en algo más que una simple película. El proyecto busca trascender de la pantalla hacia la realidad integrando a la filmación una serie de conciertos organizados con Aimeth y la Big Band de Briceño.

“Me di cuenta en mi investigación y hablando con el maestro Federico Pacanins, que hacía falta todo un movimiento para sacar el jazz a la calle. No era solamente hacer un documental, echar el cuento de cómo llegó en los años veinte y cómo se desarrolló. Eso no bastaba para el objetivo final, que era que el jazz volviera a sonar en Caracas”, explicó.

Por eso el 28 de abril el grupo tendrá su primera gran presentación en el Centro Cultural Chacao. Allí se realizarán varias tomas que luego se incorporarán a la película. Acotó que esperan dar conciertos semanales en Juan Sebastián Bar y diferentes espacios de la ciudad para llamar la atención del público. Sin importar su experiencia en el mundo del jazz. Precisamente tiene dos objetivos: conseguir financiamiento para la segunda parte de la producción e ir armando desde ya un circuito de locales y bandas que vuelvan a popularizar el jazz dentro de la movida cultural caraqueña.

La idea es que haya 20 o 30 sitios en Venezuela donde se oiga jazz, que vuelva a sonar el Big Band con sus escuelas, para que nazcan nuevas generaciones de músicos. La idea es que se masifique el jazz”, expresa.



Desde la ficción

Aimeth Landaeta. Foto: Cortesía

La cinta contará con entrevistas de expertos y músicos referentes del género en Venezuela, quienes compartirán vivencias que forman parte de un pedazo hasta ahora inédito de la historia musical del país. Sin embargo, el director comenta que quiso alejarse de las convenciones del formato documental. Por eso gran parte de los cuentos serán dramatizados como en un largometraje.

Landaeta prefiere considerar a Caracas Jazz como una docuficción. La actriz, además de cantar para la banda, será el hilo conductor que irá guiando al espectador a través de cada década. Las historias irán pasando progresivamente del blanco y negro al color hasta hacer una parada en 1973, cuando se fundó Juan Sebastián Bar. Luego se contará el auge y caída del jazz en las noches caraqueñas, y su lenta decadencia a partir del nuevo milenio, reemplazado por géneros más rentables comercialmente.

La cantante, quien en 2018 interpretó a Cosette la primera vez que el musical Los Miserables se presentó en el Teatro Teresa Carreño, pasó por cuatro años de formación para pasar del canto lírico al jazz. Para la cinta, se prepararon varios arreglos de canciones de Frank Sinatra acordes a la tesitura de su voz, así como el tema principal de la película New York, New York (1977), interpretada por Liza Minnelli.

Por su parte, Martínez indicó que para la parte técnica de la cinta cuentan con el apoyo de Wuadara Films y el director de fotografía Iván Espejo, quienes se encargarán también de las grabaciones en los conciertos. La mezcla de sonido correrá a cargo de Taurus Estudio, con el sonidista Josué Saavedra.

En el presente

En 2007, Briceño creó junto al maestro Valdemar Rodriguez la Simón Bolívar Big Band Jazz. Esta iniciativa del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela rompió el molde de la música de conservatorio, convirtiéndose no solo en la orquesta de jazz más grande del mundo en su momento, sino también en un espacio donde los jóvenes podrían conectar con el género.

En esa orquesta de El Sistema se formó Landaeta como vocalista, además de varios de los músicos que actualmente integran su Big Band. Sin embargo, Briceño, quien en 2012 ganó un Premio Grammy Latino junto a María Teresa Chacín, se formó precisamente al calor de los bares. Lo hizo de la mano de la orquesta de Porfi Jiménez y otros artistas que, aun brillando en otros estilos más caribeños, incorporaron al jazz en sus composiciones.

A ellos dedica Briceño este documental. También a músicos venezolanos como Leo Blanco, Roberto Girón o Rolando Briceño, quienes como él se formaron en esos clubes hasta ser reconocidos entre los mejores del género, pero que desde hace años viven fuera del país.

“El jazz no es una moda, el jazz es una historia. Muchos afrodescendientes fueron colgados por tocar su música, por lo que para nosotros tocar jazz es algo muy respetuoso”, apunta.

Precisamente el 30 de abril se celebra el Día Mundial del Jazz. Como parte de su itinerario de conciertos, la Andrés Briceño Big Band Jazz tocará desde la noche del 29 en Juan Sebastián Bar. Con ellos estará el pianista Manuel Gamez, quien vendrá desde Miami (EE UU) para la ocasión. La idea es que a la medianoche, la celebración de su fiesta les sorprenda tocando. Será como sentir aquella frase del compositor estadounidense Herbie Hancock: “El jazz trata acerca de estar en el momento presente”.