Yuli Gurriel con el primer jonrón de pequeñas ligas de su carrera

El cubano Yuliesky Gurriel de los MIami Marlins comienza a reencontrar asi mismo en su nueva organizacion, su madero luce mas consistente y sin duda aún puede correr, una clara demostración fue su mas reciente corrido de bases para lograr un jonron dentro del parque ante los Bravos de Atlanta.

Ante los envíos del mexicano Jesse Chavez, el cubano de 38 años disparó un batazo de aire a la pared que no pudo dominar el jardinero Kevin Pillar, que además el jardinero central Sam Hillard tardó en asistir.

Yuliesky Gurriel aprovechó al máximo cada segundo de oportunidad que le dieron para correr sin mirar atrás y mucho menos detenerse, logrando completar su objetivo de sumar su primer jonrón dentro del parque con una barrida de cabeza en el home plate.

Video:

The first inside-the-park homer of the season goes to Yuli Gurriel.

(MLB x @loandepot) pic.twitter.com/55HlO5cl2g

— MLB (@MLB) April 26, 2023