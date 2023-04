Así fue recibido en las Grandes Ligas Drew Maggi, el novato de 33 años

Maggi no perdió el tiempo y le hizo swing al primer lanzamiento que vio, conectando un foul por el jardín izquierdo. Cuando lo sancionaron por una violación del reloj de pitcheo, la multitud respondió con abucheos.

El lanzador de los Dodgers, Alex Vesia, luego logró que el “novato de 33 años” persiguiera una slider bajito y adentro que pegó en la tierra, pero de cualquier forma los fanáticos presentes le regalaron otra ronda de aplausos al nuevo grandeliga de los Pirates.

