Chile: La muerte de un millón de aves impulsa el precio del huevo a nivel local

Chile tuvo que detener la exportación de aves de corral y tomar restricciones internas para intentar contener la gripe en animales salvajes. El temor por la enfermedad se ha esparcido entre los ciudadanos, mientras buscan otras alternativas para reemplazar el consumo del huevo, un importante ítem en la canasta familiar.

Chile ha enterrado más de un millón de aves, de las cuales 700.000 eran aves ponedoras de huevos, según los informes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), un panorama que se ha dado por los miles de casos de gripe H5N1 que el país empezó a reportar en animales salvajes desde finales de 2022.

La masiva muerte de estos ejemplares ha generado un efecto dominó en varios escenarios económicos, pues las granjas locales enfrentan dificultades para vender las gallinas y sus huevos.

💬 Ministro @tvalenzuelavt explicó que el 1% de la industria nacional de aves está afectada por #InfluenzaAviar, afectando también a gallinas ponedoras. Por eso, la oferta nacional de huevos tuvo una baja de un 5%.



Revisa más detalles en 👉 https://t.co/GgOo8iKIWv pic.twitter.com/wOMWCvCpvT — Ministerio de Agricultura de Chile 🇨🇱 (@MinagriCL) April 24, 2023

“Efectivamente, el precio del huevo ha crecido un 35% en el último año y en eso ha sido clave el precio del maíz, que estaba en $180-$200 el 2022 y que llegó a $350 (pesos chilenos). Eso provocó que algunas empresas del huevo quebraran”, destacó en una rueda de prensa el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Junto con los informes de cómo va el contagio, las autoridades chilenas hicieron la invitación a la ciudadanía en general a ser “parte de la solución”, informando de casos de animales enfermos y no propagando el temor del consumo de sus productos derivados.

Teniendo en cuenta la contingencia, la SAG también desplegó en su portal herramientas interactivas para ver cómo avanza la situación y canales de atención para los dueños de aves.

Atención agricultoras y agricultores👩‍🌾👨‍🌾



Si eres dueño de aves debes obtener tu Rol Único Pecuario (RUP) en @sagchile, para que todos los propietarios y propietarias de aves de granja puedan realizar su declaración de existencia animal.



Infórmate más en https://t.co/B2xiM9e5hk pic.twitter.com/9NZPDP2N9R — Ministerio de Agricultura de Chile 🇨🇱 (@MinagriCL) April 24, 2023

“Hemos estado trabajando en todo el territorio, hay una campaña que busca concientizar a la población y hay que agradecer a las personas que han denunciado oportunamente por lo que hemos logrado detectar los focos en forma oportuna impidiendo que sea más el número de planteles comprometidos”, explicó el jefe nacional de la campaña de control de influenza aviar del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, Juan Carlos Torres.

El funcionario afirmó que “el consumo de huevos es seguro” y que el suministro del mismo estará granizado. Según los datos oficiales, solo el 5% de la población capaz de producir huevos ha sido afectada, pero el temor en los ciudadanos se esparce debido a que pese a no se tienen registros de contagio de humano a humano, el virus sí puede pasar de aves o mamíferos marinos a humanos.

“Estoy consumiendo menos huevos, así que estamos viendo qué va a pasar con todo eso. También menos carne de gallinas, no sé cómo va a ser eso. También he evitado comprarlo porque me da miedo, tengo nietos y es terrible si te pasa algo», dijo Judith Vargas, ciudadana de Santiago, a la agencia de noticias Reuters.

Chile y Argentina son los dos de los tres grandes países de América Latina que han experimentado el fuerte brote de esta influenza y que ha afectado no solo a las aves sino también a otros animales como los mamíferos marinos; mientras que Brasil, el mayor exportador de aves de corral, todavía se mantiene libre del contagio.

Con Reuters y medios locales