Mauricio Dubon, el reelevo de José Altuve que está explotando

El hondureño Mauricio Dubon, no será el reemplazo de José Altuve en los Houston Astros, pero si está siendo el relevo perfecto del venezolano en lo que va de la temporada 2023 de Grandes Ligas.

En el penúltimo juego de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, José Altuve recibió un pelotazo a 95 millas en su pulgar izquierdo cortesía del lanzador Rockies de Colorado, Daniel Bard, lo que provocó que el siete veces all-star de los Astros se sometiera a una cirugía y quede fuera hasta finales de Mayo o principios de Junio.

Ante esta baja de Altuve, los Astros de Houston miraron su roster y decidieron entregarle la segunda base a Mauricio Dubon, quien llego al equipo via cambio en la temporada pasada desde los Gigantes de San Francisco luego de un altercado con el dirigente Gabe Klaper.

Dubon de 28 años reunía la experiencia necesaria para asumir la segunda base y la oportunidad de jugar todos los dias por primera vez en su carrera. En el Spring Training no quedó a deber, y tampoco lo está haciendo en el primer mes de la temporada regular 2023.

Mauricio Dubon en 21 juegos disputados este 2022, registra 18 anotadas, 29 hits, 6 dobles, 1 triple, 4 remolcadas, 2 bases robadas, 3 bases por bolas, 7 ponches y una magnífica línea ofensiva de .330/.335/420, la mejor en un lapso de 20 juegos en su carrera.

Actualmente, el derecho cursa una racha ofensiva de 19 juegos consecutivos llegando a base.

Es eveidnte que el puesto de Jose Altuve no corre peligro, no hay duda. Mientras tanto, el “Astroboy” se encuentra dando ánimos a Dubon, gritando “Ese es nuestro segunda base” después de cada hit del hondureño.

Mauricio Dubón’s 20-game hitting streak has captivated his teammates. Jose Altuve is yelling “that’s the second baseman” after each hit. Rafael Montero finished an inning last week and didn’t go in the clubhouse, telling Dubón “I’m staying to watch you hit”https://t.co/gG0LqONNve

— Chandler Rome (@Chandler_Rome) April 27, 2023