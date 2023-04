Ronald Acuña Jr. se unió a selecto grupo tras castigar con jonrón al Cy Young

El jardinero venezolano de los Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr. conectó su cuarto jonrón de la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB, castigando a Sandy Alcántara y logrando entrar a un selecto grupo de toleteros.

Ronald Acuña Jr. sigue produciendo en buena forma con los Atlanta Braves en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB y este miércoles ante los Miami Marlins sacudió su cuarto jonrón del año al castigar al vigente Cy Young de la Liga Nacional, el dominicano Sandy Alcántara. Tras ese batazo, el venezolano logró unirse a un club de toleteros en el mejor béisbol del mundo.

Mediante el sexto inning del juego Braves vs. Marlins, Acuña Jr. se la sacó de manera soberbia a Alcántara por el jardín izquierdo, significando ese un nuevo hit con el que sigue siendo uno de los líderes de bateo en la Nacional en la presente campaña de MLB.

115.1 mph!

Ronald Acuña Jr. now has 5 career HR at 115+ mph, all since the start of 2019

Only players with more in that span:

Giancarlo Stanton: 16

Shohei Ohtani: 9

Aaron Judge: 8

Pete Alonso: 6

Vladimir Guerrero Jr.: 6 https://t.co/Bz4lJLPIha

— Sarah Langs (@SlangsOnSports) April 27, 2023