Ronald Acuña Jr y Jean Segura vuelven a jugarsela de Beltre y Cabrera

El venezolano Ronald Acuña Jr y el dominicano Jean Segura siguen siendo protagonistas de un circo en las Grandes Ligas, sin importar que uno de los dos vista un uniforme diferente al del año anterior.

En lo que fue el ultimo juego de la serie entre MIami Marlins y Bravos de Atlanta, Jean Segura tomo un rodado y solo necesitaba un out para cerrar la entrada, tenía múltiples opciones como tirar a primera, segunda o pegarle al corredor que iba rumbo a tercera, nada mas y nada menos que Acuña Jr.

Jean Segura eligió pegarle a Ronald Acuña Jr a mitad de camino hacia tercera, curiosamente le pego con el guante en la cabeza y Acuña Jr respondió con una patada en su trasero. Ambos intercambiaron palabras entre risas.

Video:

You think Ronald Acuña Jr. and Jean Segura circle their matchups on the calendar? 😂 pic.twitter.com/vK42iDhRGS

— Cut4 (@Cut4) April 27, 2023