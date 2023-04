Gleyber Torres sacude el segundo jonrón más largo de su carrera

El segunda base de los New York Yankees, Gleyber Torres sigue viviendo un gran momento en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB, esto tras conectar este jueves su cuarto jonrón, mismo que fue el segundo más largo de su carrera.

Gleyber Torres está respondiendo ofensivamente con los New York Yankees desde el Opening Day y eso sin duda es una buena noticia, dejando eso en evidencia este jueves ante los Texas Rangers cuando sacudió de manera descomunal su cuarto jonrón de la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB. Con ese batazo, el venezolano de 26 años llega a 10 carreras remolcadas en estos primeros 25 juegos.

Mediante el segundo inning del juego entre Yankees y Rangers, Torres puso la pizarra 2-0 con un descomunal jonrón por el jardín central, significando ese batazo el segundo cuadrangular más largo de su carrera en la MLB, misma que inició en el 2018.

This Gleyber Torres home run at 443 feet is the second-longest of his career, trailing only a 444 foot shot on 8/27/2018 vs White Sox (off Carlos Rodon) https://t.co/0jHkEofiMO

— New York Yankees Stats (@nyyankeesstats) April 28, 2023