Liam Hendriks vuelve a lanzar luego de superar por completo el cáncer

El cerrador de los Chicago White Sox, Liam Hendriks no para de dar buenas noticias de cara a su regreso a las Grandes Ligas – MLB y esta vez fue volvió a lanzar desde el montículo luego de superar por completo el cáncer.

Liam Hendriks fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin y debía someterse a un tratamiento importante para poder volver a lanzar en las Grandes Ligas – MLB, mismo que ya cumplió por completo para superar esta enfermedad. En la espera de poder marcar su regreso a los terrenos, el australiano volvió a lanzar y a mostrar su repertorio de pitcheo, dejando claro que está listo para regresar con los Chicago White Sox.

A través de sus redes sociales, los White Sox publicaron un video donde se veía a Hendriks trabajando desde la lomita en el complejo de entrenamientos del equipo en Arizona.

En esta sesión, el derecho australiano ponchó a cuatro durante un juego extendido.

Liam Hendriks is back on the mound less than five months after being diagnosed with cancer 👏pic.twitter.com/uRWdIDgjRG

— Baseball Quotes (@BaseballQuotes1) April 29, 2023