Umpires le quitaron jonrón el revisión a veterano de los Giants y luego la sacó de nuevo en la México Series

Brandon Crawford el shortstop de los San Francisco Giants “pegó” dos jonrones en el mismo turno y a pitcheos seguidos en la México Series.

El campocorto la sacó primero de línea pegado a la barda y el poste por el jardín derecho, pero el dominicano Fernando Tatís Jr. empezó a alzar las manos en señal de reclamo al igual que los lanzadores que están en el bullpen de San Diego, quien pidió la revisión.

Después de que los umpires encabezados por el mexicano Alfonso Márquez lo cambiaron de jonrón a foul, pero acto seguido Crawford la volvió a sacar esta vez por el jardín central para que no hubiera duda, ni revisión ni nada.

Luego el bateador siguiente también pegó jonrón para acercar a San Francisco tres (3) carreras por dos (2) en la pizarra.

Brandon Crawford es uno de los miembros activos de los Giants campeones de la Serie Mundial 2010, 2012 y 2014, ha sido fan de San Francisco desde que era niño y además, su cuñado es Gerrit Cole.

Brandon Crawford had a home run taken away by review then hit a no-doubter on the very next pitch pic.twitter.com/jzCKvVz1Ra

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 29, 2023