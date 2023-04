25 Bonos de la Patria pagarán este mayo de 2023

El Gobierno de Venezuela pagará en mayo de 2023 un total de 25 Bonos de la Patria. Estos pagos no incluyen otros que, de manera extraordinaria, puedan asignarse. Tampoco contemplan el aumento de los montos que suelen realizar a principios de cada mes. Los beneficiarios de los bonos, becas, estipendios y premios siempre deben estar atentos a las notificaciones que recibirán del N° 67373 o por la aplicación veMonedero del Sistema Patria. Recuerda que los bonos y otros pagos del Sistema Patria están dirigidos a diferentes sectores sociales. Los beneficiarios de los bonos, becas, estipendios y premios siempre deben estar atentos a las notificaciones que recibirán del N° 67373 o por la aplicación veMonedero del Sistema Patria. Recuerda que solo recibirás aquellos bonos que te corresponden según tu condición social: madre en lactancia, embarazadas, jefe o jefa de hogar, estudiante, pensionados, adultos mayor, personas con discapacidad, entre otros. Toma en cuenta que los Bonos de la Patria se pagan de manera directa y no requieren ningún escaneo ni validación. No te dejes estafar. En Plataforma Patria también puedes intercambiar criptomonedas como bitcoin y petros. Los 25 bonos que se pagarán en mayo no incluyen otros bonos que puedan asignarse este mes. Sus montos es posible que se incrementen en los próximos días, tal como viene ocurriendo en los últimos meses. Aquí te traemos este conjunto de guías paso a paso en las que podrás ver cómo recibir y usar los bonos de protección social del Carnet de la Patria.



