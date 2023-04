Denuncian desaparición de la esposa del embajador de Venezuela en Guinea Ecuatorial tras publicar video denunciando amenazas

“Si algo llegara a sucederme a partir de hoy, 16 de abril 2023, responsabilizo única y exclusivamente a mi esposo, a mi pareja, Nelson Javier Ortega Bonilla, embajador de Venezuela en Guinea Ecuatorial, y quien es padre de mis tres hijos”, es el video que Leyla Vanessa Vivas Villamizar, grabó en un baño de la residencia diplomática, y envió a su familia en Venezuela el 16 de abril. Este viernes 28 de abril, luego de un fuerte altercado y la incomunicación de la mujer con su familia en Venezuela, decidieron denunciar que el diplomático advirtió con denunciarla de haberlo lanzado por las escaleras y robarle documentos oficiales. Temen que las amenazas del embajador tengan en riesgo a la mujer y a los niños.

La familia, en conversación con Infobae, cuenta que, desde hace meses, el embajador habría iniciado una relación oculta con otra mujer, lo que deterioró la que durante 17 años tuvo con la madre de sus tres niños, que tienen 6, 3 y 2 años de edad. Ortega Bonilla le pide a su mujer que se regrese a Venezuela o que se mude de la residencia del embajador y que le paga un hotel. “Ella no tiene dinero, él le ocultó los pasaportes y pretende enviarla a ella para Venezuela, pero sin los niños”, dice su familia.

En sonidos que la familia de Vivas logra grabar, mientras hablaba con ella antes de que dejara de comunicarse, se oyen discusiones y en mensajes escritos él dice que Leyla Vivas no puede llamar porque se le dañó el cargador del teléfono por un problema de software. Poco antes, se oye que el embajador dice que ha llamado a la Fiscalía de ese país donde la acusará de lesiones contra él y robo de documentos.

“Ella sí entró a buscar los pasaportes de ella y sus hijos, las partidas de nacimiento de los niños y la constancia de concubinato, para grabar un video y que se supiera quién es ella, porque allá no tiene dinero ni documentos, está asustada a merced de él, de quien ella dice que está muy cambiado, que no reconoce al hombre con quien ha vivido 17 años, que incluso la ha amenazado”, revela Ruth Vivas, hermana de la esposa del embajador.

Eso de que ella lo empujó por las escaleras, estamos seguros que es mentira, porque ella tiene una condición de salud delicada, sufre de artritis reumatoide en estadio avanzado, también tiene osteoporosis avanzada y los médicos le dijeron que su estructura ósea es de una mujer de 80 años, literalmente tiene huesos de cristal, como sus exámenes médicos lo certifican”.

Asegura que desde que la crisis entre ellos se inició “ella no duerme ni come bien, en su cara se le nota lo desmejorada y delgada que está. Y su esposo quiere sacarla a la calle con el peligro que representa allá para una mujer blanca, que ni siquiera puede salir del país sin acompañamiento; ella no tiene cómo salir, no tiene dinero y Nelson le tiene retenido el pasaporte”.

“Donde ellos viven, la residencia oficial que está en Malabo, Guinea Ecuatorial, ella se calla y procura no ofenderlo ni con su presencia. Trata de no salir de la habitación, pero aun así a él le estorba. Mi hermana solo quiere regresar con sus niños. Nosotros como familia lo único que queremos es que ella retorne sana y salva a Venezuela con sus hijos. Estamos desesperados”.

“Nelson le revisó, con el personal de la embajada, todas sus cosas y maletas, le recogió todas sus memorias, libros, cuadernos, carteras, sus cosas, lo metió en bolsas y sacó todo, y la expuso ante todos los empleados. Eso pasó este viernes frente al personal de la embajada y locales. Ella dijo que iría a la embajada de España a pedir ayuda y él le quitó el celular, pero como no lo pudo desbloquear, le sacó la memoria. Además, le quitó la computadora portátil, la incomunicó”.

En un sonido se oye cuando el embajador coloca al personal como testigo de que Vivas no estaba retenida. Aprovechó su condición de superior ante el personal para exponer la vulnerabilidad de su esposa.

“Yo le dije que lo iba a denunciar y ahí es cuando él empieza a decir que ella lo empujó por las escaleras. Nelson le quitó el celular y un último mensaje que Leyla envió fue desde el celular de él pidiendo que no diga nada”.

En varios sonidos se oye a Leyla Vivas hablar en voz muy baja, llorando y diciendo “yo hubiese sabido esto jamás hubiese venido para acá, como él sabe que yo dependo de él, pues…”.

Se oye al embajador decirle a su esposa: “dígale a tu hermana que no te estoy amenazando”. Y Leyla repite llorando: “no Ruthcita, no me está amenazando, solo quiero que esto pare y llegar a un acuerdo con él y que se respete”, de repente ella interrumpe y le dice a él “te llegó un mensaje de tu amor”.

“Le soy honesta, yo también temo por mí, con todas las amenazas que ha hecho él de meterme presa”, expresa Ruth Vivas a Infobae.

Nelson Javier Ortega Bonilla es embajador de Venezuela en Guinea Ecuatorial, Camerún y Gabón, África central, desde enero 2019, antes fue asesor del Banco del Alba. Cuando el capitán retirado (Ej) José Gregorio Vielma Mora llega a la Gobernación del Táchira en el 2013, integra a su equipo de gobierno a Ortega, primero como Jefe de Estadística, luego director de planificación y desarrollo y finalmente secretario de producción y exportación hasta el fin de Vielma en el gobierno regional en el 2017.

Vielma es nombrado Ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional en noviembre 2017 y de inmediato llama a Ortega como Viceministro de Comercio Exterior, cargo en el que permanece hasta ocho meses después cuando Vielma se postula para la Asamblea Nacional. Ortega, además, es sobrino de Luis Francisco Bonilla Molina, quien fuera viceministro de educación entre el 2011 al 2013.

«Si algo llegara a sucederme a partir de hoy, responsabilizo única y exclusivamente a mi esposo, a mi pareja, Nelson Javier Ortega Bonilla, embajador de Venezuela en Guinea

es el video que Leyla Vanessa Vivas Villamizar, grabó en un baño de la residencia diplomática. pic.twitter.com/WqIR2ezEWz — freddyzur (@freddyzur) April 29, 2023

por INFOBAE