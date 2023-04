Dominicano impactó a Manaea con doble que no salió del cuadro en la México Serie

El veterano Nelson Cruz macaneó literalmente al lanzador Sean Manaea con batazo que pegó en la humanidad del pitcher y que se convirtió en un batazo de dos bases que no pasó al outfield y que abrió la pizarra en la México Serie entre los San Francisco Giants y los San Diego Padres.

Bien dice popularmente que viejo los cerros y eso aplica literalmente para el bateador designado de San Diego, quien a sus 42 años de edad le sigue dando a la bola como si tuviera 20 años y le dio tan duro de línea por el medio del campo que la pelota le pegó al serpentinero, no salió del cuadro sino que se desvió hacia la zona de foul de la tercera base.

Los Padres tenían corredores en segunda y primera base, quienes aprovecharon el batazo del veterano dominicano para venirse al home y anotar, el primer fue el paisano de Cruz, Manny Machado, quien también pegó un doble, pero al jardín izquierdo, corrió literalmente el riesgo de venirse a la goma y anotó gracias a un mal tiro del tercera base de los Gigantes, lo que aprovechó también para engomarse.

Sean Manaea stayed in the game after taking a liner off the leg pic.twitter.com/ger8U0U81h

