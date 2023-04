El economista José Guerra afirmó que el aumento de sueldo a 100 dólares es posible el 1 de mayo

EL ECONOMISTA E INTEGRANTE DEL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE FINANZAS (OVF), JOSÉ GUERRA, SEÑALÓ QUE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (BCV) TIENE CASI 4 AÑOS SIN PUBLICAR CIFRAS Y SUMÓ QUE LA ECONOMÍA NACIONAL SE CONTRAJO 8,3% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO.

Sostuvo que la actividad petrolera en el país ha estado cayendo por esta situación que ha habido en la industria, «que se ha descubierto un conjunto de irregularidades. Los contratos con las compañías han disminuido, menos la de Chevron».

Asimismo, explicó que otro factor que incide en la situación económica del país es que la actividad comercial en el primer trimestre «tuvo una caída importante, las ventas del comercio decayeron 13%. No hay crédito bancario en Venezuela, es minúsculo, no tiene cómo financiarse un vehículo».

«¿Qué puede comprar una persona con US$30 mensuales? Nada. Si no hay ventas, no se hacen pedidos a las fábricas, no se produce y es un círculo perverso», agregó.

Aumento salarial

El economista venezolano aseveró que «sí hay cómo pagar un buen salario» en el país, puesto que «las exportaciones petroleras el año pasado aumentaron».

«Calculamos que se podría aumentar entre US$100 y US$150 mensuales. Plata hay para un aumento razonable. Un aumento de sueldo entre US$100 y US$150 se podría financiar», resaltó.

Manifestó que la compañía norteamericana Chevron «está exportando 120.000 barriles de petróleo diarios, aproximadamente US$81 millones diarios. No es que uno esté hablando demagógicamente, un aumento razonable, sí se puede hacer».