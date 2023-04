Pillaron a Natasha Araos y Oscarcito ‘comiéndose la torta antes del recreo’

La modelo Natasha Araos y el cantante venezolano Oscarcito, se han visto involucrados en rumores de una posible relación, ambos han negado en varias oportunidades este jujú, pero nuestra fuente mayamera capturó a los venezolanos en un divertido paseo en moto de agua.

por Revista Ronda

Desde hace varios meses se ha venido rumorando que ambos tienen un romance, sus fotos, videos e interacciones juntos en las redes sociales han aumentado las sospechas de que si hay algo más que una “amistad de trabajo”.

Luego de que nuestro lente paparazzi capturara este momento, los comentarios de los internautas en nuestras redes sociales no se hicieron esperar;

“Eso tiene raato, ojalá no termine con rollos y arruinado”, “Ojalá no te enfermes porque te mandan pa’ carajo”, “Uy de verdad que le gustan las chicas malas, no aprende”, fueron algunos de los comentarios en nuestra publicación.

Recordemos, que le han preguntado a ambos a través de sus cuentas de Instagram sobre su jujú, pero hasta al momento ninguno de los dos ha confirmado su posible relación.

Thasie estuvo casada con Chyno Miranda desde 2017, y ha recibido críticas por supuestamente no apoyar a su ex pareja en los problemas de salud, aunque ella ha asegurado que siempre lo ha hecho y lo hará.

Desde que se dio a conocer la separación entre la modelo fitness y Miranda, la mujer se ha mostrado muy acarameladita con Oscarcito en viajes y diferentes eventos sociales con amigos que tienen en común.