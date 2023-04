Texas Rangers tienen pésimas noticias sobre Jacob deGrom

Los Rangers al veterano lanzador derecho en la lista de lesionados de 15 días con inflamación en el codo derecho y llamaron a Grandes Ligas a Yerry Rodríguez, por lo que estará disponible para el partido de esta noche contra los New York Yankees.

The Rangers have placed RHP Jacob deGrom on the 15-day Injured List with right elbow inflammation.

RHP Yerry Rodríguez (#57) has been recalled from Round Rock (AAA) and will be available for tonight’s game vs. NYY.

— Texas Rangers PR (@TXRangersPR) April 29, 2023