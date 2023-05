Bryce Harper tendría definida su fecha de debut en la temporada 2023

El jardinero de los Philadelphia Phillies, Bryce Harper ve cada vez más cerca su fecha debut en la temporada 2023 de las Grandes Ligas – MLB, marcando su regreso tras la cirugía Tommy John.



Bryce Harper ya está en la recta final de la recuperación tras la cirugía Tommy John y va rumbo debutar en la temporada 2023 con los Philadelphia Phillies, misma que será la número 12 de su carrera en las Grandes Ligas – MLB. El jardinero ganador de dos premios MVP podría estar debutando en la presente campaña tan pronto como en la próxima semana.

Según reportó Corey Seidman de NBCS Sports, Harper podría estar de regreso al lineup de los Phillies tan pronto como el martes, cuando se midan a Los Ángeles Dodgers en el Dodger Stadium, siendo ese un esperado regreso para este equipo en la MLB 2023.

Bryce Harper could be in the @Phillies‘ lineup as soon as Tuesday, according to @CSeidmanNBCS pic.twitter.com/fbDd0F27I1

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 30, 2023