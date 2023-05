El mexicano José Urquidy como que se lesionó lanzando un cambio de velocidad

El pitcher José Urquidy se tuvo que ir del juego entre los Philadelphia Phillies y los Houston Astros con un trainer, después de que el catcher puertorriqueño Martín Maldonado lo llamó luego de que un cambio de velocidad.



El mazatleco pareció lesionarse luego del lanzamiento en la parte alta de la sexta de entrada con un (1) cuando enfrentaba a Nick Castellano, hizo un gesto de molestia, salió el trainer y se fue del juego con él, mismo que gana Houston cuatro (4) carreras pos dos (2). El cambio con el que aparentemente se lesionó el lanzador fue el número 84 en el juego.

Había lanzado 5.1 entradas con dos carreras limpias al momento de su partida. Permitió tres (3) hits, dos (2) carreras limpias, dio una (1) base por bolas y ponchó a tres (3). El dominicano Héctor Neris entró al box por Astros a relevar a José Urquidy. Se espera el reporte oficial del equipo con respecto a la posible lesión del lanzador mexicano.

Houston ganó cuatro (4) carreras por tres (3) y José Urquidy se apuntó la victoria su segunda de la campaña, ahora juegan para 15-13 en la División Oeste de la Liga Americana. Los Rangers están en el primer lugar con 17-11, Houston segundo, los Angels tienen 15-14, los Mariners tienen 12-16 y los Atléticos tienen 6-23.

El azteca ha sido un miembro valioso del cuerpo de lanzadores de los Astros durante años. Hizo su debut en 2019 y posee un récord de por vida de 25-15 y una efectividad de por vida de 3.85. Houston ganó la Serie Mundial en 2022 al vencer a los Phillies en seis juegos. En esa Serie Mundial, José Urquidy lanzó tres (3) entradas y no permitió carreras.

José Urquidy has left the game after delivering this pitch pic.twitter.com/2eXx5Xfkwz

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 1, 2023