Luis García tiene salida corta y enciende las alarmas en Houston

El lanzador venezolano Luis García enciende las alarmas en los Houston Astros, esto tras tener una salida sumamente corta este lunes en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB.

Los problemas parece que no acabarán para los Houston Astros, ya que en el inicio de una nueva semana en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB el lanzador venezolano Luis García enciende las alarmas en el equipo, esto tras tener una apertura sumamente corta y abandonar en el propio inning el montículo. El derecho buscaba su tercera victoria de la presente campaña del mejor béisbol del mundo.

Mediante el primer inning del juego Astros ante San Francisco Giants, García sintió una molestia física y llamó a su catcher Martín Maldonado, quien a su vez llamó al trainer y este lo retiró del encuentro. El venezolano estaba enfrentando apenas a su segundo bateador del encuentro y solo realizó ocho (8) lanzamientos en su sexta presentación de la vigente campaña de la MLB.

Luis Garcia left the game in the 1st inning with an apparent injury.

