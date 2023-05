El Bono Extraordinario Chile Apoya de Invierno es un aporte de $120.000 que permite, al 35% de la población que más lo necesita, enfrentar el alza de los alimentos y de servicios básicos, como el agua, la luz o el gas.

Este bono no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable y no tiene descuento alguno.

Bono Chile Apoya de Invierno ¿Quienes pueden recibirlo?

Lee tambien: ¡Atención Chilenos! Bolsillo Familiar Electrónico: ¿Puedo consultar con mi RUT si soy beneficiario?

Las personas que sean:

En estos casos, el bono será de $120.000 por cada persona que genere el beneficio y se pagará por familia usuaria del subsistema o por hogar del RSH, según corresponda.

Importante: cada causante -carga familiar- o beneficiario recibirá un solo monto de $120.000, aun cuando la persona reúna distintos requisitos que generen este subsidio.

Bono Chile Apoya de Invierno ¿Quienes pueden recibirlo?

Chile Atiende