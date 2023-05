Declaraciones de Trea Turner que no le gustarán a los fans de Dodgers

El hoy en día campocorto de los Phillies de Philadelphia, Trea Turner, no dejo a los Dodgers por sus simples gustos o por qué no quería regresar al oeste de la Liga Nacional. Luego de varios meses se da la tarea de explicar sus razones de vestir de rojo y no de azul en las Grandes Ligas 2023.

Trea Turner admitió que hubiese considerado regresar a Los Angeles Dodgers, pero que dicho equipo nunca le hizo una oferta, solo un par de llamadas en un lapso de tres meses, no hubo nada de mensajes contundentes.

“Estuve hablando con un equipo de la Costa Oeste (los Padres de San Diego), definitivamente habría tenido tiempo para hablar con otro. Especialmente uno que disfruté y jugué y con el que estaba familiarizado (Los Angeles Dodgers)”, dijo Turner a los periodistas, incluida Claudia Gestro, antes de que los Filis y los Dodgers se enfrentaran el lunes.

Lo que le dijeron los Dodgers a Trea Turner.

Pese a que no llegaron a una extension de contrato previo a la agencia libre, los Dodgers le comentaron a Turner que estarían al tanto de sus servicios en la agencia libre en busca de traerlo de regreso. Pero no pasó..

“Me dijeron que estarían allí en la agencia libre y tendrían conversaciones, pero luego, una vez que se abrió la agencia libre, (nosotros) no tuvimos demasiado contacto… una o dos llamadas telefónicas durante los dos meses más o menos”, dijo Turner, el nativo de Florida que no pensaba volver a Los Dodgers al sentir ese poco interés de la organización cuando se abrió la agencia libe.

Trea Turner como todo un ganador de Serie Mundial, 2 veces all-star y de un título de bateo, terminó firmando un lujoso contrato de 11 años por la suma de 300 millones con los Sub-Campeones, los Phillies de Philadelphia.

Turner fue una bujía en la alineación de Los Ángeles durante su tiempo allí, obtuvo una linea ofensiva de .307/.353/.490 con 31 jonrones, 128 carreras impulsadas y 38 robos en 212 juegos. Turner llegó desde los Nats junto a Max Scherzer a cambio de un paquete masivo de prospectos compuestos por los lanzadores Josiah Gray, Gerardo Carillo, el receptor Keiberth Ruiz y el jardinero Donovan Casey.

Los Dodgers optaron por utilizar a Gavin Lux en el campocorto, pero este se lesionó y fue descartado para todo el 2023 luego de una caída en los Spring Training. Actualmente, se encuentran con Mookie Betts jugando dicha posición en lo que regresa de la lista de lesionados el venezolano Miguel Rojas.