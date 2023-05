Leones de Yucatán Vs. Olmecas de Tabasco hoy partido horario en vivo LMB 2023

Los Leones de Yucatán jugarán hoy en en Tabasco contra el líder Olmecas en Villahermosa en una serie que sacará chispas, pues los Cabezones lograron ganar 6 de los primeros 9 juegos de este 2023, por lo que comparten el liderato en la Zona Sur y aquí te dejamos donde escuchar y ver el partido en vivo con horario programado desde las 7:30 pm en el Estadio Centenario “27 de febrero”.

Los Leones de Yucatán jugarán este martes, miércoles y jueves en Tabasco. Los Olmecas son el penúltimo lugar de bateo de manera colectiva con .247 de AVG. Pero, por contrapelo, son los líderes colectivos en el pitcheo con 2.09 de ERA colectiva, teniendo en su bastión a Yoennis Yera que aun no conoce el triunfo en dos salidas, pero es cuarto lugar de efectividad de la Liga con 1.50.

Luis Escobar, el colombiano, también es su as más fuerte desde la temporada 2021. Tiene 1-1 en ganados y perdidos, pero con un espectacular 1.64 de efectividad en 11 entradas lanzadas y apenas 9 hits y 2 carreras permitidas.

Rotación ante Tabasco: Onelki Garcia vs Carlos Juan Viera; Jake Thompson vs Yoennis Yera; Yoanner Negrín vs Juan Salvador Delgadillo.

