Mauricio Dubón castiga a Gigantes y les manda mensaje polémico

El hondureño Mauricio Dubón de los Astros de Houston se enfrentó por primera vez a los Gigantes de San Francisco luego que lo cambiaran en la temporada pasada luego de un altercado con el dirigente Gabe Kapler.

Dubon tuvo un altercado con el dirigente Gabe Kapler luego de un mal corrido de bases en la temporada pasada, dias después, los Gigantes cambiaron a Mauricio a los Astros de Houston por el receptor Michael Papierski. Sin duda no había espacio para él en el roster luego de ese acalentado momento.

El pasado lunes primero de Mayo del 2023 los Astros y los Gigantes se midieron en Houston, donde Mauricio Dubón bateó de 5-3 con 2 anotadas y 2 remolcadas, siendo parte fundamental de la victoria de su equipo 9 carreras por 3 sobre sus rivales.

Luego del partido, Chandler Rome entrevistó a Dubon y obtuvo unas fuertes declaraciones del hondureño, quien admitió que estaba confiando en que tendría un buen juego ante los Gigantes por qué no lo trataron bien en dicha organización.

Mauricio Dubón is fired up. He said he knew he was going to have a big moment today and said it meant a lot to beat the Giants because “I wasn’t treated the right way over there.”

— Chandler Rome (@Chandler_Rome) May 2, 2023