Denuncian condiciones laborales toxicas en Venezuela

La presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI) de Venezuela, Marcela León, ha denunciado las condiciones laborales tóxicas que sufren los trabajadores en el país, debido a la falta de discusión de contratos colectivos, la falta de equipos, herramientas de trabajo y útiles de seguridad e higiene, así como la no creación de Comités de Seguridad y Salud Laboral en el sector público y privado. Además, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel) no realiza supervisión en el sector público, lo que genera un riesgo mayor a la salud y la vida de los trabajadores.

León ha señalado que las situaciones de acoso y violencia en los sitios de trabajo implican violencia psicológica, económica y política. Asimismo, ha recalcado que las condiciones tóxicas en el medio ambiente laboral no se verifican, y que el patrono debería realizar un estudio de ergonomía del sitio de trabajo, crear un Comité de Seguridad Laboral y formar a los trabajadores en cuanto a la operación de las maquinas, la utilizacion de los equipos y las condiciones inseguras que pueden ocasionar un accidente laboral o enfermedades.

La falta de discusión de los contratos colectivos y la no dotación de los equipos necesarios y útiles de seguridad e higiene, genera un riesgo mucho mayor a la salud y la vida de los trabajadores, especialmente cuando los servicios públicos no funcionan. La no supervisión del tema del amianto y de otras condiciones tóxicas, agrava la situación laboral, por lo que resulta necesario crear Comités de Seguridad y Salud Laboral tanto en el sector público como en el privado.

La situación laboral en Venezuela se ve afectada por la falta de discusión de los contratos colectivos, la falta de equipos y herramientas de trabajo, así como la no creación de Comités de Seguridad y Salud Laboral, lo que implica un riesgo mayor para la salud y la vida de los trabajadores. Es necesario que tanto el sector público como el privado, tomen en cuenta estas denuncias y se tomen medidas para mejorar las condiciones laborales y garantizar un ambiente laboral seguro y saludable para los trabajadores en Venezuela.