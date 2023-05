La huelga de guionistas que paraliza Hollywood

La huelga de miles de guionistas de cine y televisión en Estados Unidos ha puesto en jaque a la industria del entretenimiento este martes.

Los guionistas acordaron dejar de trabajar después de que se rompieran las conversaciones con los principales estudios sobre sus salarios.

Unos 11.000 miembros del Sindicato de Guionistas de EE.UU. (WGA, por sus siglas en inglés), votaron a favor de la huelga a partir de la medianoche del lunes.

Se espera que los programas nocturnos de televisión de este martes sean los primeros afectados, mientras que futuras series y películas podrían sufrir retrasos.

En 2007, los guionistas se declararon en huelga durante 100 días, lo cual tuvo un impacto estimado de alrededor de US$2.000 millones para la industria.

Esta vez, los guionistas se enfrentan a la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés), que representa a los principales estudios, incluidos Amazon, Disney, Netflix y Paramount, en demanda de salarios más altos y una mayor participación en las ganancias del streaming actual.

El lunes por la noche, la WGA dijo que la decisión de huelga se tomó después de seis semanas de negociaciones que produjeron una respuesta «totalmente insuficiente» a «la crisis existencial que enfrentan los guionistas.

Un tema clave es cómo se les paga a los guionistas por programas que a menudo permanecen en las plataformas en líneadurante años, Pero también hay discusiones sobre el impacto futuro de la inteligencia artificial en los guiones.

La AMPTP dijo que había ofrecido una «propuesta de paquete integral» que incluía salarios más altos para los guionistas.

Pero la asociación no estaba dispuesta a mejorar aún más esa oferta «debido a la magnitud de otras propuestas que aún están sobre la mesa y en las que el gremio sigue insistiendo».

El domingo por la noche, el portal Deadline Hollywood informó que la producción de los populares programas nocturnos, incluidos The Late Show with Stephen Colbert, Jimmy Kimmel Live! y The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, tendría que parar.

Colbert, quien grabó su programa antes de que colapsaran las negociaciones, compartió una imagen de sus guionistas mientras expresaba su apoyo alñ sector en su monólogo el lunes por la noche.

En la Met Gala, Fallon dijo que esperaba que la huelga no siguiera adelante, pero al mismo tiempo deseó que se acordara «un trato justo» para los guionistas: «Necesito mucho a mis guionistas, no tengo un programa sin mis guionistas».

El presentador de Late Night, Seth Meyers, expresó su apoyo a la huelga en su programa del viernes.

«También creo firmemente que lo que piden los guionistas no es irracional», dijo Meyers. «Como miembro orgulloso del gremio, estoy muy agradecido de que haya una organización que vela por los mejores intereses».

«Puntos conflictivos»

La WGA ha criticado a los estudios por crear una «economía gig», o economía bajo demanda, que tiene como objetivo convertir la escritura de guiones en una profesión «totalmente freelance«, es decir, por empleo independiente y no de gremio.

«Por el bien de nuestro presente y nuestro futuro, no se nos ha dado otra opción», declaró el gremio en un extenso documento.

Hizo un llamado a que haya un mínimo de personal de televisión, que oscilaba entre 6 y 12 guionistas por programa, así como un número garantizado de semanas de empleo por temporada.

En su propia declaración del martes, la AMPTP señaló que esos eran los dos «principales puntos conflictivos».

Por su parte, los estudios dijeron que deben reducir los costos debido a las presiones financieras, al tiempo que señalaron que los pagos a los guionistas alcanzaron un máximo histórico de US$494 millones en 2021.

La AMPTP también rechazó la demanda del gremio de que se prohibiera el uso de bots de IA para escribir o reescribir material, y en su lugar ofreció sostener «reuniones anuales para discutir los avances en tecnología».

¿Qué pasó durante la última huelga?

Muchos lectores pueden recordar cómo cambiaron las producciones de televisión y cine durante la etapa de los confinamientos por la pandemia, pero es posible que algunos no recuerden los efectos similares de la última gran huelga de guionistas de 2007.

En ese momento, pidieron a los estudios nuevos contratos que les dieran más dinero cuando su trabajo fuera vendido en DVD, descargado o transmitido en línea.

Para los espectadores significó que los grandes programas nocturnos, que dependen en gran medida de los guionistas, dejaron de emitirse.

La producción también se detuvo en las principales telenovelas, comedias y dramas de horario estelar, incluidos Ugly Betty, Desperate Housewives y The Office.

La huelga les costó a los fanáticos de Breaking Bad dos episodios de su primera temporada. Sin embargo, también salvó la vida de uno de los principales protagonistas de la serie, Jesse Pinkman, cuyo personaje había estado en riesgo de ser borrado.

Otras producciones siguieron adelante sin sus guionistas, a menudo con efectos menos que deseables.

En el cine, el mejor ejemplo del problema quizás fue la película de James Bond Quantum of Solace, como recordó la estrella Daniel Craig en una entrevista.

«Teníamos los borradores básicos de un guion y luego hubo una huelga de guionistas y no había nada que pudiéramos hacer», dijo. «No pudimos contratar a un guionista para terminarlo. Me dije a mí mismo, ‘nunca más’, pero quién sabe. Yo estaba tratando de reescribir escenas, y no soy guionista».

Después de un acuerdo, con el que los guionistas recibieron la promesa de un porcentaje más alto de las ganancias futuras generadas, la televisión tardó meses en volver a la normalidad.

Alex O’Keefe, guionista de la serie de comedia y drama The Bear y miembro de la WGA, le dijo a la BBC el lunes que la mitad de todos los guionistas recibían el salario mínimo de los estudios.

«Los guionistas como yo, especialmente los jóvenes, los guionistas negros, nativos, los guionistas de color, hemos aportado una nueva ola de creatividad al proceso. Pero nos encontramos incapaces de sobrevivir en lugares como Nueva York y Los Ángeles, donde necesitamos estar para asistir a las salas de los guionistas».

«No clasificaría a todos los guionistas como pobres o arruinados, pero puedo decir que tengo $6 en mi cuenta bancaria«, aseguró. BBC Mundo