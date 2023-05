Mapa interactivo te muestra cómo era tu país, y la Tierra, en la época de los dinosaurios

Seguramente, en más de una ocasión has recurrido a herramientas como Google Maps o Google Earth para poder llegar a un destino en concreto o bien, conocer mediante imágenes satelitales algún sitio de tu interés muy particular y que por distintas circunstancias no has podido realizar el viaje.

Pero recientemente hay un mapa interactivo que está llamado fuertemente la atención, ya que de manera gratuita te permite “viajar en el tiempo”, hacia atrás, unos 20 y 700 millones de años, para que puedas conocer cuál era la ubicación en ese momento de las ciudades y países del mundo.

El curioso mapa se llama “Ancient Earth Globe” y fue desarrollado por el ingeniero especialista en software Ian Webster, en conjunto con el proyecto “Paleomapa”, y cómo notarás, al ingresar a este, te darás cuenta que funciona de manera muy similar a Google Maps, solo que no puede mostrar rutas o ciudades con mucho detalle.

La herramienta te da la posibilidad de ver la superficie terrestre de manera detallada, ya que puedes apreciar sus fallas geográficas, así como fronteras entre los países y algunos ríos.

Para usarla, lo único que debes hacer es ingresar al sitio web e ir al buscador de ubicaciones que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Dentro de las opciones, puedes elegir el momento o año exacto que quieras consultar y la ubicación elegida se mostrará en el globo terráqueo con un pin en color rojo.

Cuando se elige un determinado periodo de tiempo, el mapa lo procesa y te mostrará una forma nueva de la Tierra con la ubicación estimada de la ciudad o país buscado, en el contexto de aquella época. Además, también se despliega una breve descripción de la era por la que atravesaba el planeta, junto con la descripción de lo que vivía sobre la superficie (animales y plantas) e incluso el porcentaje del mundo que era ocupado por agua.

También, en la parte superior derecha del mapa, hay un menú que despliega momento importantes en la historia y desarrollo de la Tierra, como por ejemplo: formación de las primeras algas, aparición de los primeros animales vertebrados, las primeras flores, dinosaurios, insectos, primates, entre otros seres vivos.

De igual manera, se puede ir directamente a las etapas del planeta, sin perder de vista la ubicación seleccionada en el mapa. En conjunto con los datos disponibles para su visualización, se puede entender lo que ocurría en una zona específica e incluso, identificar qué fósiles se encontraron en las zonas cercanas.

Otra de las curiosidades es que si seleccionas visualizar la Pangea, la frontera de los países se han eliminado y puede ser que el área luzca irreconocible, pero el mapa seguirá mostrando una posición aproximada del país o ciudad que se buscó.

Sigue leyendo:

* Así es como puedes desenfocar tu casa en Google Maps y por qué se recomienda hacerlo

* “Hy Brasil”, una “isla fantasma” que estaba en los mapas pero desapareció misteriosamente en 1872

* ¿Qué es el “agujero negro” encontrado en el Océano Pacífico gracias a Google Maps?