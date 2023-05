Michael Brantley tiene fecha tentativa para volver con los Astros

El equipo de los Houston Astros actualizó el estado de salud del jardinero Michael Brantley y este tendría fecha (tentativa) para regresar a las Grandes Ligas – MLB.

Michael Brantley, se vio limitado en el 2022 por una lesión en el hombro derecho, perdiéndose la segunda mitad de campaña y todos los Playoffs; sin embargo, parece estar listo y recuperado para volver con los Houston Astros a las Grandes Ligas – MLB. El jardinero y DH se encuentra haciendo rehabilitación en Ligas Menores y pronto podría ser activado en el roster principal por los actuales campeones.

El gerente general de los Astros, Dana Brown anunció que Brantley está en la recta final de su recuperación y este mes de mayo sería la fecha para que debute en la temporada 2023 de MLB.

“Debería estar aquí probablemente para el 9 (de mayo) o uno o dos días antes”, aseguró el directivo de Houston sobre Michael Brantley.

Dana Brown on @SportsTalk790 on Michael Brantley: “He should be here probably by the (May) ninth…or a day or two sooner.”

Este jugador de 35 años se sometió a una cirugía artroscópica que lo mantuvo fuera de acción por el resto de la temporada pasada, pero está viendo la luz al final del túnel para estar de regreso.

Actualmente, “Champ” se encuentra asignado en el equipo Triple-A de los Astros, donde tiene seis hits en la misma cantidad de juegos, dos dobles, tres remolcadas, cinco anotadas y un average de .333.

As easy as 1-2-3 hits for rehabbing @astros All-Star Michael Brantley with the @SLSpaceCowboys : pic.twitter.com/7tUJ50F378

Well on the bright side Michael

Brantley is having a good game so far!

3-for-3 with two doubles and a walk.pic.twitter.com/XuFzLW8dYk

— Full Seam Ahead (@FullSeamAhead) May 3, 2023