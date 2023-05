Cher terminó la relación con su pareja 40 años menor que ella

La cantante sostenía una relación con el productor musical Alexander AE Edwards que atraviesa los 37 años

Bien decían las abuelas que para encontrar el amor no hay edad, muestra de ello son las relaciones que se han hecho famosas en los últimos años en las celebridades como Madonna, Britney Spears y Cher, que recientemente confirmó el fin de su relación. La cantante que pasa por los 76 años, sostenía un romance con el productor musical Alexander AE Edwards, 40 años menor que ella.

La pareja decidió tomar caminos diferentes y pese a todas las especulaciones que surgieron, afirmando que el hombre de 37 años le habría propuesto matrimonio a la artista. Esto fue revelado por el portal TMZ, que al parecer la pareja simplemente quiso jugar a despistar a sus seguidores y a los paparazzi, con un anillo de diamantes que le obsequió su enamorado en Navidad.

Una fuente cercana al portal, confirmó que la ruptura se habría llevado a cabo hace algunas semanas y que se desconoce cuál fue el detonante para tomar la decisión. Tampoco se sabe cuál de las dos celebridades fue el que tomó la iniciativa de poner punto final luego de ocho meses de estar juntos.

El noviazgo entre Cher y AE Edwards inició en septiembre de 2022, cuando los dos asistieron a un evento en la Semana de la Moda de París. Destaca también que, la intérprete de Believe y Strong Enough encontró en el productor musical un apoyo importante tras la muerte de su madre Georgia Holt, el 10 de diciembre de 2022 en vísperas de las festividades de fin de año.

“Esta nueva relación ha ayudado a aliviar el dolor de la pérdida”, señaló una fuente muy cercana a la cantante y que pertenece a la industria musical, a la revista People.

La relación se confirmó cuando se vio a la ex pareja paseando tomados de la mano por las calles de West Hollywood, en California. El músico siempre dejó claro que la relación con los hijos de la cantante Chaz Bono (54) y Elijahn Blue Allman (46) que incluso son mayores que él, fue en buenos términos.

Aunque las críticas siempre estuvieron a la orden del día, por la diferencia de edades que existía entre la pareja de famosos, Edwards siempre dejó claro que “el amor no entiende de matemáticas”.

Cher estuvo casada anteriormente con Sonny Bono de 1964 a 1975, seguida de Gregg Allman de 1975 a 1979. Antes de sus divorcios, la ganadora del Grammy dio la bienvenida a sus hijos Chaz, de 53 años, y Elijah, de 46, con Bono y Allman, respectivamente.

La cantante tiene un considerable historial de romances con hombres más jóvenes. Y si bien la ganadora del premio Grammy se ha rodeado en su vida sentimental con hombres en la industria musical, que forman parte de su ecléctica lista de amantes que también incluye actores de primer nivel y un jugador de hockey profesional.

En una entrevista de 2010 con Parade, Cher reflexionó sobre su colorida vida amorosa y expresó que no se arrepiente de sus romances pasados. “¡Los disfruté todos!”, le dijo al medio.

“Nunca sentí que elegí mal, y siempre estaba feliz cuando llegaba el siguiente hombre. Por lo general, puedo durar unos dos años con un hombre, y eso es todo. En el momento en que la relación entra en la fase de mayor compromiso, cambia”, explicó.

Edwards es cantante y productor musical, tiene un hijo llamado Slash, de 3 años con su ex Amber Rose con quien comenzó a salir en 2018, pero terminaron después de tres años juntos cuando él admitió haber sido infiel con varias mujeres. “Estoy cansada de que me engañen y me avergüencen detrás de escena”, escribió la artista a través de sus Historias de Instagram en agosto de 2021.