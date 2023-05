Lanzador de los White Sox insulta a Carlos Correa y este responde

Keynan Middleton, lanzador de los Chicago White Sox, se tomó el tiempo de llamar tramposo a Carlos Correa tras un juego de la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB.

Después de que los Minnesota Twins y Chicago White Sox se enfrentaron el pasado miércoles en la temporada 2023 de Grandes Ligas, el lanzador Keynan Middleton tuvo algo palabras fuertes para el campocorto puertorriqueño Carlos Correa, llamándolo tramposo y demás, sin duda declaraciones que causaron revuelo y que sin duda estuvieron fuera de lugar.

Middleton ponchó a Correa para terminar el juego del miércoles y previamente, el pelotero latino le había conectado un par de dobles en tres turnos al bate contra el relevista.

Acusaciones de Middleton

“Sabía que me iba a enfrentar a Correa, y no me gusta, así que fue genial. Me gusta eso. Lo disfruté mucho… Quiero decir, es un tramposo”, dijo el lanzador a la prensa el miércoles.

Mucha gente juzga al torpedero boricua por el caso de los Houston Astros y el robo de señas en las Grandes Ligas.

Sin embargo, como buen profesional, Correa respondió educadamente.

“He oído cosas peores. Me alegra que le esté yendo bien y jugando bien y que pueda cuidar de su familia. Obviamente, sus cosas han mejorado. Es por eso que está lanzando en situaciones de gran influencia para ellos”, comentó Carlos Correa.

White Sox’s Keynan Middleton enjoyed striking out ‘cheater’ Carlos Correa for save: ‘I don’t like him’ #BreakingNews #FoxNews #FoxSports https://t.co/51oU1jXdtm — Brett Murphy (@bmurphypointman) May 4, 2023

Middleton ha aparecido en 11 juegos para los White Sox en la campaña 2023 de la MLB, permitiendo tres carreras limpias en 9.1 entradas lanzadas.

Mientras que, Carlos Correa tiene 22 hits, cuatro jonrones, 13 remolcadas, 10 anotadas y .208 de average.

