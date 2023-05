«May the 4th be with you»: Fanáticos celebran el día de Star Wars

«May the force be with you» es la frase icónica de los Jedis desde la primera película de la saga llamada «Star Wars IV: A New Hope», de 1977, que en español significa «Que la fuerza te acompañe». El juego de palabras nace a raíz del auge de la franquicia espacial que lleva casi 50 años dando ilusión a sus fanáticos.

Como una celebración de año nuevo, quienes sigues la saga de Star Wars aprovechan esta ocasión para conmemorar su trayectoria con una gran variedad de eventos, donde asisten con cosplays alusivos a los personajes de las películas y comics.

No obstante, según la historia sobre el origen de la fecha reconocida por Lucasfilm, la frase se utilizó por primera vez el 4 de mayo de 1979, el día en que Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra del Reino Unido.

Al parecer, el partido conservador publicó un anuncio en el London Evening News que decía: «Que el 4 esté contigo, Maggie. Felicidades», o inglés «May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations».

Mucho tiempo después, la fecha tomó fuerza en la era de las redes sociales y finalmente se expandió a la vida real con eventos que celebran este día en todo el mundo.

