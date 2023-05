Ronald Acuña Jr. y el arte de batear jonrones de 460 o más pies

El jardinero de los Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr. sigue brillando en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB y este miércoles sacudió su sexto jonrón del año, siendo un tablazo a más de 460 pies.

Ronald Acuña Jr. recientemente fue nombrado jugador del mes de abril en la Liga Nacional en la temporada 2023 de las Grandes Ligas – MLB y celebró ese premio conectando de manera soberbia y enorme su sexto jonrón con los Atlanta Braves este año. Ese cuadrangular, fue ante los Miami Marlins y deja claro que disfrutar enfrentar a esta organización en el LoanDepot Park de Florida.

Mediante la parte alta del quinto inning, Acuña Jr. conectó enorme tablazo de tres carreras y puso el juego 11-4, siendo ese su sexto cuadrangular del 2023 y el 126 en su carrera en la MLB.

Con ese batazo, el venezolano de los Braves ahora tiene ocho cuadrangulares 460 o más pies en su carrera, empatado con C.J. Cron en el segundo lugar más alto en MLB desde el comienzo de 2018, solo detrás de Trevor Story (9), pero a diferencia de Cron y Story, Acuña nunca ha jugado partidos de local en el Coors Field, casa de los Colorado Rockies.

Ronald Acuña Jr now has 8 460+ ft HR in his career, tied with C.J. Cron for 2nd-most in MLB since the start of 2018, behind only Trevor Story (9)

unlike Cron and Story, Acuña has never played home games at Coors Field https://t.co/PXTRbZf3T6

— Sarah Langs (@SlangsOnSports) May 4, 2023