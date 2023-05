Shohei Ohtani es maltratado pese a fiesta de ponches ante San Luis

El japonés Shohei Ohtani debe demostrar de alguna manera que es humano, y en su mas reciente salida fue maltratado por la ofensiva de los Cardenales de San Luis en las Grandes Ligas 2023.

Ohtani tenía como tarea lanzar el segundo juego de la serie ante los Angels de Anaheim ante los Cardenales de San Luis, pese a que el japonés armó una fiesta de ponches con un total de 15 bateadores abanicados, este fue maltratado recibiendo 4 carreras en 5 entradas de labor.

Ohtani registró una linea de 5 entradas lanzadas, 5 hits permitidos, 4 carreras, 1 boleto y 13 ponches, su mayor marca de ponches en una salida a lo largo de su carrera en la MLB.Y como si fuera poco, alcanzó los 1,000 ponches de su carrera, uniéndose a Babe Ruth como los únicos jugadores con 500 hits, 100 jonrones y 500 ponches.

Dylan Carlson de San Luis, fue el autor de un jonron de dos carreras ante los envíos de Ohtani para darle la ventaja 4 carreras por 3 a su equipo.

Dylan Carlson gives the Cardinals the lead! pic.twitter.com/zrdqV3l4dp

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 4, 2023