Shohei Ohtani se une a grupo elite de jugadores históricos de dos vias

El japonés Shohei Ohtani de los Angels de Anaheim es totalmente una realidad y hay dudas de si es humano, sin embargo, no tuvo la mejor de las noches el pasado miércoles cuando le tocó lanzar ante los Cardenales de San Luis.Pese a que recibió 4 carreras en 5 entradas de labor, Ohtani ponchó a 13 bateadores y alcanzó los 500 ponches de su carrera en las Grandes Ligas.

Shohei Ohtani es el quinto jugador en la Era Moderna (desde 1900) con 500 hits como bateador y 500 ponches como lanzador, uniéndose a Smoky Joe Wood, Red Ruffing, Walter Johnson y por supuesto, Babe Ruth.

Shohei Ohtani is the 5th player in the Modern Era (since 1900) with 500 hits as a batter and 500 Ks as a pitcher, joining Smoky Joe Wood, Red Ruffing, Walter Johnson and Babe Ruth.

Ohtani’s 13th K of the game tonight was the 500th of his career.

The Angels are losing 4-3. pic.twitter.com/anUDUuhLbl

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 4, 2023