Siete curiosidades para celebrar el Día de Star Wars

Cada 4 de mayo, los fanáticos de Star Wars celebran la historia creada por George Lucas. Se cree que la celebración comenzó en 2011 cuando una cadena de cines canadiense organizó un evento el 4 de mayo donde proyectó todas las películas de la saga. La fecha tiene su origen en la similitud que existe entre la frase más representativa de las películas: “May the force be with you” y “May Fourth”. En honor a esta fecha, presentamos siete datos curiosos sobre la saga: 1) La influencia del cine de Akira Kurosawa en Star Wars; 2) Inspiraciones en trajes de la realeza para la vestimenta de Padmé Amidala; 3) El Imperio y su analogía con los nazis; 4) Un actor interpretó a dos personajes diferentes en el universo de Star Wars; 5) El traje de la princesa Leia se subastó en casi 100,000 dólares; 6) George Lucas no dirigió todas las películas de la primera trilogía de Star Wars; 7) El hijo de George Lucas tuvo un cameo en Star Wars. Desde su estreno en 1977, Star Wars ha recibido 41 nominaciones a los premios Oscar y ha conseguido 10 estatuillas. La franquicia ha expandido su universo fuera de la gran pantalla y ha sacado series de televisión y cortometrajes animados. La venta de productos de Star Wars genera más de 6 millardos de dólares en ventas anuales.



