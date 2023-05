Thays Peñalver en Unimar: Para fomentar ciudadanía debemos reconciliarnos con los valores 

A lleno total inició este martes 2 de mayo en la Universidad de Margarita, Unimar, el seminario “Ciudadanía, una causa Común”, dictado por Thays Peñalver, abogada, escritora, especializada en derecho parlamentario y constitucional.

Con su vasta experiencia y sobre todo pasión por lo que representa el ejercicio ciudadano, Peñalver aseguró que Venezuela le preocupa y desvela, por eso su gran interés de participar activamente en la formación y motivación de las personas hacia el conocimiento de las bases de la nación, porque es el principio para hacer valer la ciudadanía.

Precisamente para enaltecer el sentimiento nacional y la prioridad que en el desarrollo tiene la educación, en el marco de la actividad las autoridades de Unimar, por acuerdo del Consejo Superior y Consejo Universitario, impusieron a Peñalver la orden «Botón Dorado» de Unimar, que se entrega a personalidades que visitan la alma mater del caribe y aportan conocimiento.

“La ciudadanía venezolana tiene hoy uno de los retos más grandes de su historia. Lo primero es entender que Venezuela no es hoy un país libre, que pueden normalizar ni ver con indiferencia las violaciones a los derechos humanos o la falta de justicia, pero sobre todo entender que no pueden aceptar la violación de la Constitución y de las leyes, y que están obligados si son verdaderos ciudadanos a condenar el abuso de poder, exigir legitimidad en los poderes públicos y no dejar pasar la corrupción porque Venezuela es hoy, por los escándalos de corrupción, un caso nunca antes visto en la historia de la humanidad”, sostuvo la especialista.

En tal sentido, afirma que una de las maneras de fomentar ciudadanía es reconciliarse con los valores y en buena parte de eso tratará el actual seminario, que seguirá en 6 sesiones online hasta el cierre, el próximo 20 de junio, nuevamente de manera presencial.

En su conversación con los participantes Peñalver reiteró que es fundamental entender cómo funciona la nación, su estructura y bases fundacionales, pues destacó que en el mundo moderno no se delegan las responsabilidades ciudadanas a otro y es así, como cada uno es responsable de sus actos.

“Para llegar aquí hay que comenzar desde lo más básico, cómo es la comunidad principal, qué es la familia pasando por las asociaciones de vecinos, qué son los asuntos colectivos primarios y cómo nos afectan directamente o a los municipios, hasta llegar a la comunidad nacional e internacional. Nadie debe desconocer la importancia del respeto a las leyes y todos debemos velar por su cumplimiento, pero sobre todo entender cómo nos beneficia vivir amparados en la legalidad. No se puede vivir en un país desconociendo el funcionamiento de los poderes públicos o la importancia del tejido institucional para la nación, ni ignorar que la justicia es la columna vertebral de una sociedad civilizada”.

En el marco del escenario electoral que está por venir, Peñalver señala que el voto es básicamente la única arma de participación para cambiar al gobernante que ha fallado, pero más allá de eso, es de suprema importancia que los ciudadanos participen, porque el voto le pertenece es al ciudadano, no a los políticos ni a los gobiernos, y colocó en el mismo nivel de importancia contar con un organismo electoral independiente que solo se ocupe de garantizar la transparencia en el ejercicio del voto.

El seminario promete tener grandes resultados, pues además de la receptividad que despertó, la participación es diversa en profesionales, género y edades, tal como debe estar representada una nacion.

Nota de Prensa