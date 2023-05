Aaron Judge no está feliz con su paso a la lista de lesionados

El capitán de los New York Yankees, Aaron Judge no está para nada feliz por su paso a la lista de lesionados en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB.

Los New York Yankees están realmente golpeados por las lesiones y una de las bajas más significativas es la de Aaron Judge, que pasó a la lista de lesionados por una tensión en la cadera derecha. El capitán de los “Mulos” ha disputado hasta ahora 26 juegos en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB.

A través de un reportaje de NY Post, Judge confesó que no le cayó muy bien que los Yankees lo colocaran en la lista incapacitados en la presente temporada 2023 de MLB.

“Todavía no estoy contento con eso. Es lo que es. Volveré aquí en un par de días”, confesó el capitán de los Yankees.

