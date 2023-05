Anuel AA dedica nueva canción a Karol G

Así como la separación de la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué dio de qué hablar en redes sociales, en especial durante los lanzamientos musicales de la intérprete de «Te felicito», parece que la historia del puertorriqueño Anuel AA y su expareja, la artista Karol G irá por el mismo camino.

Ambos artistas sostuvieron una relación hasta el año 2021 cuando Anuel AA anunció su compromiso con la dominicana Yailin la más viral, de quien se separó el pasado mes de febrero por causas desconocidas. Tras el éxito del tema «TQG», una colaboración entre Karol G y Shakira, el puertorriqueño decidió responder sin complejos.

En horas de la noche del jueves 4 de mayo, Anuel AA publicó el vídeo un fragmento de su nueva canción «Mejor que yo» dedicado a Karol G a quien etiquetó en su post de Instagram acompañado de un cortó pero contundente mensaje: “Te la dedico, bebé“.

En días recientes, Anuel AA cambió algunas partes de una de sus canciones durante un concierto para referirse de forma directa a su ex y de quien sería su nueva pareja, el reguetonero colombiano Feid.

En ese mismo show, mostró a los asistentes que todavía no se había borrado el tatuaje que se hizo aludiendo a su relación con la colombiana.

¿Qué dice la canción?

«Mejor que yo» es una colaboración grabada junto a DJ Luian y Mambo Kingz. La letra se hizo notar por lo directa que se muestra frente a su expareja de manera “vulgar”, de acuerdo a los usuarios en redes sociales.

“Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”, empieza.

Además, en varias partes de la canción el artista da por sentado que Karol G sostiene una relación con Feid.

“Como yo nunca te va a hacer el amor, no, lo que perdiste en mí lo estás buscando en él. Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter”, dice.