Así fue el debut de Justin Verlander con los New York Mets

Finalmente el día llegó, el veterano de mil batallas, Justin Verlander hizo su debut con los New York Mets en la temporada 2023 de las Grandes Ligas – MLB.

Justin Verlander comenzó la campaña 2023 de las Grandes Ligas – MLB en la lista de lesionados de los New York Mets, pero luego de un mes y un poquito más de acción, finalmente hizo su debut, siendo en su antigua casa y ante su ex-equipo, los Detroit Tigers.

Luego de completar su rehabilitación, Verlander debutó este jueves en la visita de los Mets a los Tigers en Comerica Park, teniendo una salida de cinco episodios, donde permitió cinco hits (dos jonrones), par de carreras limpias, dio un boleto y recetó cinco ponches. Además, el derecho de 40 años realizó 79 pitcheos, dejando 52 de ellos en la zona de strike.

Justin Verlander gave up back-to-back home runs in his first start for the Mets against the Tigers 😬

(via @MLB)pic.twitter.com/7G6v4aIpbQ

— SportsCenter (@SportsCenter) May 4, 2023